Finanzen Sofortüberweisungen in Euro bald in der ganzen Union

22. Mai 2023 | Quelle: dpa

Sofortüberweisungen innerhalb der Europäischen Union sollen bald möglich sein. Bild: Bild: dpa

Verbraucherinnen und Verbraucher sollen nach Willen der EU-Länder künftig unionsweit binnen Sekunden Geld in Euro überweisen können - ohne Mehrkosten. Den von ihnen angestrebten Regeln zufolge müssen etwa Banken, die Standardüberweisungen in Euro anbieten, auch Sofortüberweisungen in Euro anbieten, wie die Länder mitteilten. Sollten dafür Gebühren fällig werden, dürften sie nicht höher sein als die Gebühren, die für Standardüberweisungen erhoben werden.