Finanzen Überschuldung hat leicht zugenommen

15. November 2023 | Quelle: dpa

In Deutschland ist die Zahl von überschuldeten Menschen leicht angestiegen. Bild: Bild: dpa

Nach jahrelangen Rückgängen bei der Überschuldung von Bürgern hat sich das Blatt nach Daten der Wirtschaftsauskunftei Creditreform gewendet. In Deutschland seien in diesem Jahr 5,65 Millionen Menschen überschuldet gewesen, teilte das Unternehmen am Mittwoch mit. Im Vergleich zum Vorjahr ist das zwar ein Minus von 233.000 Menschen. Das aber liegt an einem statistischen Effekt. Rechnet man den heraus und errechnet die Zahl mit der gleichen Methode wie 2022, ergibt sich ein Plus von 17.000. Es habe „eine verdeckte Trendumkehr” gegeben, hieß es. Im kommenden Jahr werde die Überschuldung wahrscheinlich deutlicher anziehen. Zuletzt hatte es 2018 einen Anstieg der Überschuldung gegeben.