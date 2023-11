Finanzen Überschuldung nimmt leicht zu

Da Creditreform seine Methodik umgestellt hat, sank die Zahl der Überschuldungen in der neuen Berechnung sogar leicht auf 5,65 Millionen. Vergleiche man hingegen „Äpfeln mit Äpfeln” - gehe man also in der gleichen Methodik vor wie 2022 - so ergebe sich ein Plus auf 5,9 Millionen, sagte Fachmann Hantzsch.