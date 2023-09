Finanzen Umfrage: Ein Viertel der Bundesbürger hat mehr Schulden

27. September 2023 | Quelle: dpa

Mehr Schulden, keine Rücklagen: Viele Menschen können die gestiegenen Kosten nicht mehr stemmen. Bild: Bild: dpa

Die Schulden vieler Menschen in Deutschland sind einer Umfrage zufolge gewachsen. Bei einer Yougov-Umfrage im Auftrag des schwedischen Fintechs Anyfin gaben 25 Prozent der gut 1000 Befragten an, dass die Höhe ihrer Schulden in den vergangenen zwölf Monaten gestiegen sei. Einem Viertel der Befragten fällt es demnach wie schon bei der Umfrage ein Jahr zuvor schwer, über die Runden zu kommen, weil die Ausgaben regelmäßig die Einnahmen übersteigen würden.