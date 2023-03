Finanzen US-Kryptobank Silvergate beschließt freiwillige Abwicklung

09. März 2023 | Quelle: dpa

Die Kryptobank Silvergate stellt den Betrieb ein. Bild: Bild: dpa

Die Krise am Markt für Digitalwährungen wie Bitcoin und Ether zwingt mit dem US-Finanzkonzern Silvergate Capital ein weiteres Schwergewicht der Branche in die Knie. Die Kryptobank gab am Mittwoch (Ortszeit) bekannt, ihren Betrieb einzustellen und freiwillig die geordnete eigene Abwicklung einzuleiten. Dies sei angesichts der jüngsten Entwicklungen der Branche der „beste Weg”.