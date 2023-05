Finanzen Weidmann soll Aufsichtsratschef der Commerzbank werden

31. Mai 2023 | Quelle: dpa

Jens Weidmann soll neuer Chef des Aufsichtsrats der Commerzbank werden. Bild: Bild: dpa

Die Commerzbank bekommt den vierten Aufsichtsratschef binnen drei Jahren: Der ehemalige Bundesbank-Präsident Jens Weidmann (55) soll nach der Hauptversammlung am Mittwoch zum neuen Vorsitzenden des Kontrollgremiums gewählt werden. Dass die Aktionärinnen und Aktionäre den promovierten Volkswirt zuvor in den Aufsichtsrat wählen, gilt angesichts der Mehrheitsverhältnisse als sicher: Der Bund ist größter Einzelaktionär des Ende Februar in den Dax zurückgekehrten Instituts.