Finanzen Weltbank-Chef Malpass tritt zurück

15. Februar 2023 | Quelle: dpa

David Malpass, Präsident der Weltbank, will sich nach «vielen Fortschritten und reiflicher Überlegung neuen Herausforderungen stellen». Bild: Bild: dpa

Weltbankpräsident David Malpass hat überraschend seinen Rücktritt angekündigt. Malpass werde sein Amt zum Ende des Fiskaljahres Ende Juni niederlegen, teilte die Entwicklungsbank mit Sitz in Washington am Mittwoch mit. Er wolle sich nach „vielen Fortschritten und reiflicher Überlegung neuen Herausforderungen stellen”, hieß es in der Mitteilung.