Finanzen Weltbank gibt sich neues Geschäftsmodell

12. Oktober 2023 | Quelle: dpa

Gipfeltreffen in Marokko: Bei ihrer Jahrestagung in Marrakesch gaben die Anteilseigner der Entwicklungsbank ein neues Leitbild. Bild: Bild: dpa

Die Weltbank will dafür sorgen, dass in ärmeren Ländern künftig mehr Geld in Klimaschutz und globale Gesundheit investiert wird.