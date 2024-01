Finanzen Wirecard-Zahlungsflüsse bleiben Mysterium

17. Januar 2024 | Quelle: dpa

Der früheren Wirecard-Vorstandschef Markus Braun (r) wird von einem Justizbeamten in den Gerichtssaal begleitet (Archivbild). Bild: Bild: dpa

Im Wirecard-Prozess bleibt die zentrale Frage rätselhaft, welche Täter wie viel Geld auf die Seite schafften oder erdichteten: Heute vernahmen die Münchner Richter zum ersten Mal in dem seit über 13 Monaten andauernden Prozess per Videoübertragung eine Zeugin in Thailand.