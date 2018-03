Finanzindustrie: Chinas Banken kommen nach Europa

Mit Abstand am weitesten bei der Internationalisierung ist die Bank of China (BoC). Das Finanzhaus, das in Deutschland unter anderem Filialen in Frankfurt am Main und Hamburg unterhält, hat Niederlassungen in insgesamt elf europäischen Städten. Demnächst wid die Bank ihre Aktivitäten in New York kräftig ausweiten: Dort wird das Kreditinstitut Devisenhandel in chinesischer Währung abwickeln – ein weiterer Schritt der chinesischen Regierung auf dem Weg zur Internationalisierung des Yuan.