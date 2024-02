Finanzkonzern Deutsche Börse strebt weiteres Rekordjahr an

08. Februar 2024 | Quelle: dpa

Theodor Weimer ist noch bis Ende 2024 Vorstandsvorsitzender der Deutsche Börse AG. Bild: Bild: dpa

Deutsche-Börse-Chef Theodor Weimer will in seinem Abschiedsjahr an der Konzernspitze das Rekordergebnis von 2023 nochmals übertreffen. Die Gruppe Deutsche Börse sei „bestens gerüstet für viele weitere erfolgreiche und wachstumsstarke Jahre”, sagte Weimer in der Zentrale des Dax-Konzerns in Eschborn.