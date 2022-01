Firmen-Ranking 2022 Das sind die zehn größten Unternehmen Deutschlands

Die Deutsche Post gehört wohl zu den bekanntesten Unternehmen Deutschlands. Der Konzern ist in über 220 Ländern weltweit tätig und hält einen Marktwert von 63,88 Milliarden Euro. Der Konzern ist einer der Gewinner der Coronakrise – verursacht durch die boomenden Logistikmärkte. Führend ist das Unternehmen in den Bereichen Brief- sowie Paketversand, Transport, Supply-Chain-Management und E-Commerce.