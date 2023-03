Die Politik sei in der Pflicht, für deutlich investitionsfreundlichere Bedingungen zu sorgen. Nur so könne das Handwerk seinen unverzichtbaren Beitrag bei den Transformations- und Modernisierungsprozessen leisten, so Dittrich mit Blick etwa auf energetische Sanierungen in Gebäuden. „Insbesondere Sofortabschreibungen auf Investitionen, aber auch gezielte Investitionsprämien oder Sonderabschreibungen auf Investitionen in den Bereichen Digitalisierung und Klimaschutz bewerten die Betriebe als investitionsfördernd.”