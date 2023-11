Fischerei Deutschland: Alaska-Seelachs bleibt beliebtester Speisefisch

16. November 2023 | Quelle: dpa

Frische rohe Lachsfilets: Viele Menschen in Deutschland essen gerne Fisch. Bild: Bild: dpa

Alaska-Seelachs bleibt bei den Verbrauchern in Deutschland der beliebteste Fisch. Die hierzulande verbrauchte Menge nahm nach jüngsten Zahlen 2022 deutlich auf 234.847 Tonnen zu, was einem Marktanteil von 19,3 Prozent entspricht. Diese Zahlen nannte das Fisch-Informationszentrum (FIZ) in Hamburg auf Basis von Daten der Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung (BLE).