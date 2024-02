Fluggesellschaft Ryanair will Passagierzahlen bis 2034 hochschrauben

20. Februar 2024 | Quelle: dpa

Eine Passagiermaschine der Fluggesellschaft Ryanair auf dem Flughafen Köln/Bonn. Bild: Bild: dpa

Wien (dpa) - Europas größter Billigflieger Ryanair will seine Passagierzahlen bis 2034 deutlich steigern. Dann sollen im Jahr 300 Millionen statt wie aktuell 184 Millionen Gäste pro Jahr mit der irischen Airline fliegen, wie Ryanair-Chef Michael O'Leary in Wien ankündigte. Die Flotte werde bis dahin von 600 auf etwa 800 Maschinen von Typ Boeing wachsen. Angesichts der Kapazitätsprobleme in der Luftfahrtbranche, die durch Triebwerksüberholungen eines bestimmten Motors des Airbus A320 verschärft würden, erwartet der Ryanair-Chef, dass die Flugpreise in diesem Sommer generell um rund zehn Prozent steigen.