Flughafenbetreiber Fraport-Chef Schulte bleibt bis 2024

FrankfurtDer Frankfurter Flughafenbetreiber Fraport setzt auf Kontinuität an der Konzernspitze. Der Vertrag mit dem langjährigen Vorstandschef Stefan Schulte werde vorzeitig um fünf Jahre bis August 2024 verlängert, teilte das Unternehmen am Freitag in Frankfurt mit. Schulte stehe für eine klare Strategie, sei in der Branche bestens vernetzt und habe den MDax-Konzern in den vergangenen Jahren vorangebracht, hieß es. Sein Vertrag lief bisher bis 2019.