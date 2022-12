Flugverkehr Condor startet mit erstem Jet der neuen Langstreckenflotte

22. Dezember 2022 | Quelle: dpa

Die Condor A330 Neo mit ihrer charakterlichen Streifen-Optik und besonderen Farbgebung steht auf dem Frankfurter Flughafen. Bild: Bild: dpa

Der Ferienflieger Condor macht den ersten Jet seiner neuen Langstreckenflotte startklar. Das Flugzeug vom Typ Airbus A330 neo soll an diesem Dienstag (27. Dezember) erstmals mit Urlaubern an Bord abheben, kündigte Airline-Chef Ralf Teckentrup am Donnerstag am Frankfurter Flughafen an. Ziel ist Mauritius.