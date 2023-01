Flugzeugbau Boeing mit viertem Jahresverlust in Folge

Trotz des erneuten Verlusts bezeichnete Konzernchef Dave Calhoun das Schlussquartal in einem Memo an die Beschäftigten als „solide” und wertete 2022 als wichtiges Jahr der Erholung. „Wir haben bedeutende Fortschritte gemacht”, verkündete der Vorstandsvorsitzende. Calhoun sagte aber auch: „Es bleiben Herausforderungen, und wir haben mehr Arbeit vor uns, um die Stabilität in unseren Geschäftsabläufen und Lieferketten zu erhöhen”. An der Wall Street kamen die Zahlen nicht gut an. Boeings Aktien fielen zum US-Börsenstart um rund drei Prozent. Experten hatten mit besseren Ergebnissen gerechnet.