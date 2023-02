Flugzeugbauer: Covestro-Finanzchef Toepfer wechselt zu Airbus

Der 50-jährige Toepfer tritt die Nachfolge von Dominik Asam an, wie Airbus am Mittwochabend mitteilte. Asam verlässt Airbus zum 3. März nach knapp vier Jahren in Richtung des Softwarekonzerns SAP. Am Donnerstag hat er auf der Jahrespressekonferenz seinen letzten großen Auftritt. Bis zu Toepfers Amtsantritt springt Xavier Tardy ein, der Finanzchef der Rüstungs- und Raumfahrt-Tochter Airbus Defence & Space.