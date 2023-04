Flugzeugbauer Neues Problem mit Boeings Mittelstreckenjet 737 Max

14. April 2023 | Quelle: dpa

Die Endmontagelinie der 737 MAX im Boeing-Werk Renton im US-Bundesstaat Washington. Bild: Bild: dpa

Der US-Luftkonzern Boeing hat ein neues Problem mit seinem früheren Krisenflieger 737 Max festgestellt. Wegen Fertigungsmängeln und nötigen Inspektionen müssten Auslieferungen gedrosselt werden, teilte das Unternehmen am Donnerstag (Ortszeit) mit. Boeing erklärte, dass es sich nicht um ein akutes Sicherheitsrisiko handele und nicht die 737-Max-Flotte im Flugbetrieb beeinträchtige. Jedoch betreffe das Problem eine „erhebliche Anzahl” noch nicht an Kunden übergebener und noch in der Produktion steckender Maschinen. Die US-Flugaufsicht FAA sei informiert.