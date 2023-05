Folgen der Gas-Krise Weitere Kapitalspritzen für Uniper?

04. Mai 2023 | Quelle: dpa

Vergangenes Jahr musste bei Uniper der Bund einsteigen, um einen Zusammenbruch abzuwenden. Bild: Bild: dpa

Der verstaatlichte Energiekonzern Uniper wird wohl auch in Zukunft frisches Geld von der Bundesregierung brauchen. Der Uniper-Vorstand halte die Umsetzung weiterer Kapitalerhöhungen für „sehr wahrscheinlich”, heißt es in dem in Düsseldorf veröffentlichten Quartalsbericht.