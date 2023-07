Angenommen wurde eine Verschärfung der geopolitischen Spannungen begleitet von einem Wiederaufleben der Corona-Pandemie. In einem Krisenszenario kommen ein Einbruch der Wirtschaftsleistung, steigende Arbeitslosigkeit und hohe Inflation zusammen. In dem Krisenszenario wurde ein Einbruch der Wirtschaftsleistung (BIP) der EU-Staaten in den Jahren 2023 bis 2025 um insgesamt 6 Prozent angenommen. Damit sei der angenommene Rückgang stärker als in jedem früheren Stresstest, hatte die EBA erklärt. Die Arbeitslosenquote stieg in der simulierten Krise um 6,1 Prozentpunkte. Die Inflationsrate lag um bis zu 3 Prozentpunkte höher, als es ohne Krise der Fall gewesen wäre.