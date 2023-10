Fragen und Antworten Glyphosat: Was es mit dem Mittel auf sich hat

13. Oktober 2023 | Quelle: dpa

Auf die frischen grünen Blätter wurde ein Totalherbizid mit dem Wirkstoff Glyphosat ausgebracht. Dadurch sterben die grünen Pflanzen ab (links) und verfärben ihre Blätter charakteristisch gelb. Bild: Bild: dpa

Glyphosat wird in hohen Mengen in der Landwirtschaft gegen unerwünschtes Unkraut eingesetzt. Absehbar soll das in der EU auch so bleiben. Von Umweltverbänden und aus der Wissenschaft kommt teils deutliche Kritik an dem Mittel. Doch was hat es damit auf sich?