Fragen & Antworten Inflation und Zinserhöhungen: Was Sparer wissen müssen

04. Mai 2023 | Quelle: dpa

Nach jahrelanger Flaute profitieren Sparer von steigenden Zinsen für Tagesgeld und Co. Bild: Bild: dpa

Die Europäische Zentralbank (EZB) steuert nach sechs Zinserhöhungen in Folge an diesem Donnerstag auf eine weitere Anhebung zu. Zwar dürfte die Inflation Volkswirten zufolge ihren Höhepunkt überschritten haben. Eine deutliche Entspannung bei den Verbraucherpreisen ist aktuell aber nicht in Sicht. „Die EZB hat weiter ein ausgeprägtes Inflationsproblem”, analysiert Commerzbank-Chefvolkswirt Jörg Krämer.