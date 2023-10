Fragen & Antworten Regionale Lebenshaltungskosten: Wohnen macht den Unterschied

27. Oktober 2023 | Quelle: dpa

Blick auf die bayerische Landeshauptstadt München: In München lebt es sich gut ein Drittel teurer als im Vogtlandkreis. Bild: Bild: dpa

Wo es sich in Deutschland günstig oder teuer lebt, kommt vor allem auf einen Faktor an: Wohnen. Zählt man ihn mit, ist es in der teuersten Stadt 38 Prozent teurer als im günstigsten Landkreis, wie eine aktuelle Studie des Instituts der deutschen Wirtschaft (IW) und des Bundesinstituts für Bau-, Stadt- und Raumforschung (BBSR) zeigt.