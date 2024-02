Fragen & Antworten Warum fahren am Freitag Busse und Bahnen nicht?

01. Februar 2024 | Quelle: dpa

Tram-Bahnen, Busse und U-Bahnen stehen am Freitag weitgehend still. Bild: Bild: dpa

Millionen Menschen nutzen täglich Busse, Tram- und U-Bahnen, um zur Arbeit, zur Schule, in die Uni oder zu Freizeitaktivitäten zu fahren. Am Freitag dürfte in den meisten Städten das Fahrrad oder das Auto die bessere Wahl sein - denn nach Zugausfällen und gestrichenen Flügen bleiben jetzt Busse, Straßenbahnen und U-Bahnen vielerorts in den Depots.