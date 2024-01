Fragen & Antworten Agrardiesel und Schuldenbremse - was im Haushalt 2024 steckt

30. Januar 2024 | Quelle: dpa

Die Koalition will Steuerbegünstigungen für Landwirte beim Agrardiesel schrittweise abschaffen. Bild: Bild: dpa

Das Jahr hat längst begonnen, doch wofür der Staat gerade wie viel Geld ausgeben darf, ist noch immer nicht offiziell beschlossen. In dieser Woche will der Bundestag das ändern: Die Schlussberatungen für den Etat 2024 stehen an.