Der Premierminister habe nur einen Teil der 122 Forderungen berücksichtigt, die man an ihn gerichtet habe, sagte der Chef der FNSEA, Frankreichs größter landwirtschaftlicher Gewerkschaft, in einem am Sonntag in der Zeitung „La Tribune Dimanche” erschienenen Interview. Viele Themen seien nicht behandelt worden, erklärte Arnaud Rousseau.