Früherer Munich-Re-Chef: Von Bomhard soll neuer Aufsichtsratschef bei der Post werden

Es werde erwartet, dass von Bomhard mit Ablauf der Hauptversammlung an die Spitze des Kontrollgremiums gewählt werde, teilte der Konzern bei dem Aktionärstreffen am Dienstag in Bonn mit. Der bisherige Aufsichtsratschef, Wulf Freiherr von Schimmelmann, scheidet aus. Er hatte den Aufsichtsrat seit 2009 geführt.