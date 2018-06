Führungswechsel: Airbus-Manager Faury bringt sich für Enders-Nachfolge ins Spiel

Eine Gefahr, dass wegen des bevorstehenden Wechsels an der Konzernspitze die Mitarbeiter in Wartestellung verharren könnten, sieht er nicht. „Airbus ist nicht gelähmt“, so Faury. Zwar befinde sich das Unternehmen in einer Übergangsphase, aber die gebe es in der Industrie immer wieder.