Füllstand Erstmals seit 40 Tagen: Anstieg in den Gasspeichern

20. Februar 2023 | Quelle: dpa

Ein Anzeige für Druck in der Anlage eines Gasspeichers: Die Füllstände nehmen nach Beginn der Heizperiode im Herbst üblicherweise ab. Bild: Bild: dpa

Nach 40 Tagen sinkender Füllstände ist in den deutschen Gasspeichern am Samstag erstmals wieder eingespeichert worden. Nach vorläufigen Zahlen des europäischen Speicherverbandes GIE erhöhte sich der Füllstand um 0,07 Punkte auf 71,58 Prozent. Zuletzt war zuvor in Deutschland am 8. Januar Gas eingespeichert worden. Durch regelmäßige Entnahmen sank seitdem der Speicherstand von 91,2 auf 71,58 Prozent.