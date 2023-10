Gas Energieexpertin Kemfert ruft zum Energiesparen auf

18. Oktober 2023 | Quelle: dpa

«Es muss bei der Bevölkerung ankommen, dass wir ähnlich wie im letzten Jahr weiterhin Gas einsparen», sagt Claudia Kemfert, Leiterin der Abteilung Energie, Verkehr, Umwelt am Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung (DIW Berlin). Bild: Bild: dpa

Die Energieexpertin Claudia Kemfert sieht auch in diesem Winter die Notwendigkeit, dass private Haushalte Energie einsparen. Kemfert sagte der Deutschen Presse-Agentur in Berlin: „Wir können gut durch den Winter kommen - es gibt aber Risiken und Anforderungen.” Die Ökonomin vom Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung verwies zum Beispiel auf die wahrscheinlich durch äußere Einwirkung verursachte Beschädigung der Ostsee-Pipeline zwischen Estland und Finnland. „Aber was mir auch Sorge macht, ist, dass die Menschen den Eindruck haben: Es ist doch alles safe, wir kommen gut durch den Winter und können weiter so heizen wie bisher. Die Gaspreisbremse wirkt in die Richtung, dass eine gewisse Entspanntheit auftritt. Aber wir müssen weiter Gas einsparen.”