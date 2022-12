Trotz der gut gefüllten Speicher hält die Bundesnetzagentur ihren Gassparappell weiter aufrecht. In der vergangenen Woche lag der Gasverbrauch in Deutschland nach Angaben der Behörde zwar 13 Prozent unter dem durchschnittlichen Verbrauch der letzten vier Jahre. Das Sparziel von 20 Prozent sei damit jedoch deutlich verfehlt worden. „Wenn das ein Ausreißer bleibt - okay, stecken wir weg. Die Gasspeicher sind gut gefüllt”, sagte Behördenpräsident Klaus Müller am Freitag im ARD-„Morgenmagazin”. „Aber das sollte im Dezember, Januar, Februar wieder etwas besser werden.”