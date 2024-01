Gaspreis aktuell So teuer ist die Kilowattstunde 2024 in Deutschland

Die hohen Energiepreise in Deutschland sind ein zentrales Thema, das nicht nur die Wirtschaft, sondern auch private Haushalte betrifft. Der Krieg in der Ukraine sorgte in den vergangenen Jahren für rasant steigende Gaspreise in ganz Europa. Auch in Deutschland zogen die Preise für eine kWh Gas nach Ausbruch des Krieges rasant an. Zuletzt konnten sich die Gaspreise aber wieder deutlich unter dem Niveau von 2021 einpendeln und sind auch in Deutschland wieder unter zehn Cent pro Kilowattstunde gefallen. Alle wichtigen Antworten auf einen Blick.