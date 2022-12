Gaspreisbremse Hohe Heizkosten bei schlecht isolierten Häusern

15. Dezember 2022 | Quelle: dpa

In schlecht isolierten Häusern ist der Gasverbrauch weiterhin hoch. Bild: Bild: dpa

Bewohner von schlecht isolierten Häusern müssen trotz Gaspreisbremse laut einer Untersuchung unter bestimmten Umständen fast sieben Mal so viel für Gas zahlen wie Bewohner gut isolierter Häuser. Zu diesem Ergebnis kommt eine Berechnung der Initiative Klimaneutrales Deutschland. Demnach gehören in Deutschland rund drei Millionen Wohnhäuser der schlechtesten Energieeffizienzklasse H an.