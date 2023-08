Gastgewerbe Konditorbund sieht „Gefahr für Caféhauskultur”

09. August 2023 | Quelle: dpa

Eine Frau isst ein Eis. Kundinnen und Kunden verzichteten vor dem Hintergrund der aktuellen Konjunkturflaute auf einen Café-Besuch. Bild: Bild: dpa

Der Deutsche Konditorenbund sieht in der bevorstehenden Rückkehr zur vollen Mehrwertsteuer in der Gastronomie eine Gefahr für die Caféhauskultur in Deutschland. Eine solche Erhöhung könnten viele Betriebe nicht verkraften und müssten sie vollständig an die Gäste weitergeben, sagte Gerhard Schenk, Präsident des Deutschen Konditorenbundes (DKB) der „Neuen Osnabrücker Zeitung”. Kundinnen und Kunden verzichteten vor dem Hintergrund der aktuellen Konjunkturflaute allerdings eher auf Café-Besuche. Es sei also mit einem Umsatzrückgang zu rechnen, der die Branchenstruktur in Deutschland bedrohe.