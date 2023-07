Gastgewerbe McDonald's stellt Preissenkungen in Aussicht

Im kommenden Jahr will der Konzern auch ein anderes Restaurant-Format unter dem Namen CosMc's testen. Wie genau das aussehen wird, blieb unklar. Kempczinski sagte nur, das werde „die DNA von McDonald's, aber eine eigene Persönlichkeit haben”. Es solle an einer Handvoll Standorte ausprobiert werden. CosMc war der Name eines Außerirdischen, der zeitweise in Werbung von McDonald's auftauchte.