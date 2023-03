Gastgewerbe Steuer auf Fassbier eingefroren - London unterstützt Pubs

15. März 2023 | Quelle: dpa

Gäste des Pubs «The Three Greyhounds» in London: Frisch gezapftes Bier soll im Sommer billiger werden. Bild: Bild: dpa

Um den gebeutelten britischen Pubs unter die Arme zu greifen, friert die Regierung die Abgaben für Fassbier ein. „Vom 1. August an werden die Steuern auf gezapfte Produkte in Kneipen um bis zu 11 Pence niedriger sein als die Steuern in Supermärkten”, sagte Finanzminister Jeremy Hunt am Mittwoch im Parlament in London. „Britisches Ale mag zwar warm sein, aber die Steuern auf ein Pint sind eingefroren”, sagte Hunt.