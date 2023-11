Gaza-Krieg Wie der Krieg Israels Wirtschaft trifft

03. November 2023 | Quelle: dpa

Bobi Gilburd, ehemaliger Oberst der israelischen Eliteeinheit des Cyber-Geheimdiensts 8200 - seit Beginn des Krieges hat seine Firma jede Deadline eingehalten. Bild: Bild: dpa

Morgens Uniform, abends Online-Konferenzen: Für den ehemaligen Oberst einer israelischen Eliteeinheit, Bobi Gilburd, gehörte das in den vergangenen drei Wochen zum Alltag. „Sobald der Dienst vorbei war, zog ich mich um, setzte mich in mein Auto vor der Militärbasis und rief Kunden in den USA oder Europa an”, sagt der 45-Jährige, der 26 Jahre in Israels Eliteeinheit des Cyber-Geheimdiensts 8200 gearbeitet hat. Eigentlich sei er nun in der freien Wirtschaft tätig, aber wegen des Kriegs gegen die im Gazastreifen herrschende islamistische Hamas zum Militär zurückgekehrt.