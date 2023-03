Die Ermittlungen in Zürich kamen 2016 in Gang, nachdem ein Journalistennetzwerk weltweite dubiose Geldgeschäfte aufdeckte. Unter dem Namen „Panama Papers” enthüllten sie, dass eine Kanzlei in Panama mehr als 200.000 Briefkastenfirmen gegründet hatte, in denen Politiker und Prominente Vermögen versteckt haben sollen.