Gebäudewärme Handwerk und Industrie gegen Entwurf zur Heizwende

09. März 2023 | Quelle: dpa

Die Heizung zu Hause soll künftig zum Großteil mit erneuerbarer Energie laufen - das hat die Bundesregierung schon kurz nach der Wahl verabredet. Bild: Bild: dpa

Handwerk und Heizungsindustrie haben sich gegen ein Verbot neuer Gas- und Ölheizungen ab dem kommenden Jahr ausgesprochen. Die Politik müsse sich bei der Heizwende an den Realitäten des Marktes orientieren und von den Endkunden ausgehen, sagte der Hauptgeschäftsführer des Zentralverbands Sanitär Heizung Klima, Helmut Bramann, heute in Frankfurt und kritisierte Wirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne). „Es gelingt eine Klimawende eher nicht mit einem Fingerschnipsen am Kabinettstisch.”