Gehaltsstandard: Aufsichtsräte und Investoren wollen Vergütungs-Streit beilegen

MünchenEinflussreiche Investoren, Aufsichtsräte und Vergütungsexperten wollen einen Standard für die Gehälter von Vorständen börsennotierter Unternehmen in Deutschland schaffen. In den am Donnerstag vorgestellten Leitlinien sind unter anderem Gehalts-Obergrenzen und die Verpflichtung vorgesehen, Aktien des eigenen Unternehmens zu halten.