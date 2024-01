„Der dbb unterstützt uns in allen Belangen und steht zu 100 Prozent hinter uns”, sagte ein GDL-Sprecher kürzlich. Die GDL ist Mitglied im Deutschen Beamtenbund. „Stand jetzt ist es kein Thema, dass der dbb sich in den Konflikt einmischt”, sagte am Donnerstag ein dbb-Sprecher. „Herr Weselsky als stellvertretender Bundesvorsitzender des dbb und Ulrich Silberbach als Vorsitzender sind im permanenten Austausch.” Ob nicht doch irgendwann der Zeitpunkt kommen könnte, zu dem sich der dbb einschaltet, ist offen.