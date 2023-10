Geldpolitik EZB lässt Zinsen unverändert

26. Oktober 2023 | Quelle: dpa

Eine Zwei-Euro-Münze liegt auf der Tastatur eines Laptops neben einem Eurozeichen. Die EBZ hebt die Zinsen vorerst nicht weiter an. (Symbolbild) Bild: Bild: dpa

Die Euro-Währungshüter haben angesichts gesunkener Inflationsraten nach zehn Zinserhöhungen in Folge nicht weiter an der Zinsschraube gedreht. Der Rat der Europäischen Zentralbank beließ den Leitzins bei 4,5 Prozent, wie die Notenbank nach einer auswärtigen Ratssitzung in Athen mitteilte.