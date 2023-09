Am Mittwochabend tastete die US-Notenbank Fed ihren Leitzins wie erwartet nicht an. Er bleibt damit in der Spanne von 5,25 bis 5,50 Prozent. Die Zinsprognosen signalisieren jedoch eine weitere Erhöhung in diesem Jahr. Zudem wurden für das nächste Jahre weniger Zinssenkungen als bisher in Aussicht gestellt. Fed-Chef Jerome Powell betonte, dass die Daten das Vorgehen in den kommenden Monaten bestimmen werden. „Alles in allem ist die Wahrscheinlichkeit einer weiteren Zinserhöhung auf der kommenden Sitzung im November gestiegen”, sagte Bernd Weidensteiner, Ökonom bei der Commerzbank.