Geldüberweisung Sekundenschnelles Bezahlen: Fortschritt im Schneckentempo

18. November 2022 | Quelle: dpa

Ein Drittel der Banken in der EU bietet Instant Payments nach wie vor nicht an. Bild: Bild: dpa

Brüssel müht sich redlich, doch das sekundenschnelle Bezahlen ist auch fünf Jahre nach seiner Einführung in Europa noch eine Seltenheit. Etwa 13 Prozent aller auf Euro lautenden Kundenüberweisungen im Sepa-Raum werden in Echtzeit ausgeführt. Dass die EU-Kommission Banken und Sparkassen nun Vorgaben für die Bepreisung sogenannter Instant Payments machen will, um diese Zahlungsmethode voranzubringen, kommt bei Deutschlands Bankenverbänden nicht gut an.