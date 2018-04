Gender Pay Gap: Aldi und Lidl schlagen Ryanair bei gerechter Bezahlung

Doch die Zahlen werfen weitere Fragen auf. So ist es unklar, welche Konsequenzen diejenigen Unternehmen zu erwarten haben, die nichts gemeldet haben. Und einige Unternehmen haben auch Zahlen gemeldet, die keinen Sinn ergeben. So haben den Hochrechnungen britischer Zeitungen zufolge gut 50 Unternehmen gemeldet, dass sowohl die Angaben zum Median als auch zum Durchschnitt gleich sind – was sehr unwahrscheinlich ist. Ebenso wie der von sechs Unternehmen berichtete Fall, dass der Wert unter eins liegt. 220 Unternehmen haben ihre Angaben geändert, was ebenfalls für hochgezogene Augenbrauen sorgt.