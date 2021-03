Gernot Döllner: Volkswagen holt neuen Chefstrategen von Porsche

Jost hatte Anfang März seinen Abgang angekündigt, er will sich künftig dem Bau von Luxus-Yachten widmen. Diess erklärte, mit Döllner bekomme Volkswagen einen ausgewiesenen Strategen, der bei Porsche umfassende Erfahrung in der Betreuung von Baureihen sowie in der Entwicklungsstrategie und im Management von Innovationen gesammelt habe. Mit ihm wolle Volkswagen die Transformation vorantreiben. Für die Strategie der Hauptmarke VW, bisher ebenfalls von Jost verantwortet, wurde zum 1. Mai Andreas Walingen berufen.