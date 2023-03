Geschlechter Studie: Frauen auf dem Arbeitsmarkt noch immer benachteiligt

03. März 2023 | Quelle: dpa

Eine Frauenhand unterschreibt einen Arbeitsvertrag. Bild: Bild: dpa

Frauen sind nach einer Studie des Wirtschafts- und Sozialwissenschaftlichen Instituts (WSI) der gewerkschaftsnahen Hans-Böckler-Stiftung am Arbeitsmarkt nach wie vor in vielerlei Hinsicht benachteiligt. In 45 von 46 untersuchten Branchen verdienten Frauen auch 2022 weniger als Männer, wie das WSI in einer am Freitag veröffentlichten Studie berichtete. Auch in Führungspositionen sind Frauen nach wie vor seltener zu finden.