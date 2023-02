Geschützte Marke Bayern verliert Prozess um Namen „Neuschwanstein”

02. Februar 2023 | Quelle: dpa

Bayern hat die Namensrechte an «Neuschwanstein» - unterliegt aber vor Gericht. Bild: Bild: dpa

Bayern hat einen langjährigen Prozess um das Namensrecht am berühmtesten Schloss des Freistaats verloren: Ein Hotel im 24 Kilometer entfernten Nesselwang wird demnach weiter „Neuschwanstein” im Namen führen dürfen. Das Oberlandesgericht München wies nach der mündlichen Verhandlung am Donnerstag in einem Berufungsverfahren die Klage gegen das Hotel ab.